اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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أول قمر اصطناعى للتجسس فى كوريا الجنوبية يجتاز اختبار الملاءمة القتالية

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 10:04 ص
أول قمر اصطناعى للتجسس فى كوريا الجنوبية يجتاز اختبار الملاءمة القتالية قمر اصطناعى ـ صورة أرشيفية
سول (أ ش أ)

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قالت وكالة مشتريات الأسلحة الحكومية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، إن أول قمر اصطناعى عسكرى كورى جنوبى للتجسس تم إطلاقه فى ديسمبر اجتاز تقييم الملاءمة القتالية، فى إنجاز يعزز من قدرات الاستطلاع الفضائى لكوريا الجنوبية ضد التهديدات الكورية الشمالية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" فبعد إطلاقه من قاعدة "فاندنبيرغ" الفضائية في كاليفورنيا العام الماضي، خضع القمر الاصطناعي لاختبارات طيران تشغيلية واختبارات في المدار الفضائي في البيئة الفضائية. وتمت الموافقة على ملاءمته للقتال من قبل وزارة الدفاع في سول وفقا لإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي.

وقالت الإدارة في بيان إن القمر الاصطناعي الكهروضوئي العامل بالأشعة تحت الحمراء قادر على التقاط صور مفصلة لسطح الأرض في أي وقت، بما في ذلك الليل؛ وسيكون بمثابة «عين» لمنظومة الضربة الاستباقية "سلسلة التدمير" الكورية الجنوبية.

وتخطط كوريا الجنوبية لإطلاق 5 أقمار اصطناعية للتجسس بحلول عام 2025، لإنشاء شبكة أقمار صناعية عسكرية مستقلة للتجسس لمراقبة كوريا الشمالية بإحكام.

وبعد الإطلاق الأولي في ديسمبر، وضعت البلاد قمرها الاصطناعي الثاني، المزود برادارات الفتحة الاصطناعية في المدار في أبريل. كما سيتم تجهيز الأقمار الصناعية الثلاثة المتبقية بأجهزة استشعار رادار الفتحة الاصطناعية أيضا، والتي تلتقط البيانات باستخدام الموجات الدقيقة، وهي قادرة على جمع البيانات بغض النظر عن الظروف الجوية.







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