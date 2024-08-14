أوكرانيا تبحث مع ليتوانيا تطوير الصناعات الدفاعية المشتركة

أ ش أ

ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع وزير الدفاع الليتواني لوريناس كاسسيوناس، قضايا تطوير صناعة الدفاع والاحتياجات الدفاعية ذات الأولوية لكييف.



وأوضحت وكالة أنباء "يوكراين فورم" أن زيلينسكي أعرب، خلال اجتماعه مع كاسسيوناس، عن امتنانه لليتوانيا لدعمها لأوكرانيا منذ الأيام الأولى للحرب مع روسيا، مضيفاً "نأمل أن يستمروا في الوقوف معنا حتى نهايتها وانتصارنا. هذا مهم جدًا بالنسبة لنا".



ووفقًا للوكالة الأوكرانية، فقد ركز الاجتماع أيضاً على المزيد من المساعدات المقدمة من ليتوانيا لكييف خاصة في مجالات الدفاع الجوي والطائرات بدون طيار وغيرها من المعدات الحيوية، كما أولى الطرفان اهتماماً خاصاً بالخطوات المشتركة لتطوير صناعة الدفاع في أوكرانيا.



وذكرت "يوكراين فورم" أن زيلينسكي أشار إلى أهمية اتفاقية التعاون الأمني ​​الموقعة بين أوكرانيا وليتوانيا.