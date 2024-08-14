اليوم السابع
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أنشطة بجامعة القاهرة الدولية خلال إجازة الصيف لصقل مواهب الطلاب الإبداعية

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 01:22 م
أنشطة بجامعة القاهرة الدولية خلال إجازة الصيف لصقل مواهب الطلاب الإبداعية جامعة القاهرة الدولية
كتب محمد صبحى

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أعلنت جامعة القاهرة، عن الأنشطة الطلابية التي تنظمها جامعة القاهرة الدولية  بمدينة 6 أكتوبر، خلال الإجازة الصيفية، وذلك في إطار تحفيز الجامعة للطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية المختلفة ودعم روح التنافس بينهم، ودعمهم في اكتشاف وتنمية إبداعاتهم ومواهبهم.

وتتنوع الفعاليات التي تنظمها جامعة القاهرة الدولية للطلاب بين الفنون والثقافة والرياضة، والأنشطة الاجتماعية، وتنظيم المسابقات والمعسكرات، والرحلات، وورش العمل التدريبية لتزويد الطلاب بالقدرات والمهارات التي تمكنهم من الاندماج مع المجتمع باعتبار أن الأنشطة من أهم ركائز المنظومة التعليمية.

وتتضمن الأنشطة الرياضية كرة السلة وكرة السرعة وكرة الطائرة وتنس الطاولة، كما تتضمن الأنشطة الاجتماعية الشطرنج وتنظيم رحلات اليوم الواحد، فيما تتضمن الأنشطة الثقافية تنظيم مسابقات الاطلاع والقراءة وتلخيص الكتب، وتشمل الأنشطة الفنية تنظيم بروفات فريق الكورال.







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