اليوم السابع
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أشرف سالمان: كل إمكانيات الشركة المتحدة تستطيع نقل القضية الفلسطينية للعالم

الأربعاء، 14 أغسطس 2024 10:00 م
أشرف سالمان: كل إمكانيات الشركة المتحدة تستطيع نقل القضية الفلسطينية للعالم أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
إبراهيم حسان

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قال أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن كل إمكانيات الشركة المتحدة من قنوات إخبارية والإمكانيات الكبيرة، تستطيع أن تصل بالرواية الحقيقية للشعب الفلسطيني وما يحدث في غزة إلى جميع أنحاء العالم.

وأضاف سالمان، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الإعلام الفلسطيني بمهرجان العلمين الجديدة: "رأينا تعاطفا شعبيا كبيرا جدا مع ما يحدث من مجازر في فلسطين بالعالم كله، بعد إيضاح الصورة الحقيقية لما يحدث في قطاع غزة".

وتابع أشرف سالمان: "سنضع قواعد مختلفة في المستقبل للتعاون مع وزارة الإعلام الفلسطينية، حتى تصل الصورة الحقيقية للقضية الفلسطينية لكل أنحاء العالم".







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اشرف سالمان

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