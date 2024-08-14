أجواء رائعة على شواطئ مطروح مع طقس معتدل والحرارة 32° مئوية.. فيديو

مطروح - حسن مشالى

قدم تلفزيون اليوم السابع، بثاً مباشراً، اليوم الأربعاء، من على شواطئ كورنيش مدينة مرسى مطروح، ورصد الأجواء الصحوة الرائعة، في ظل الطقس المعتدل على الشواطئ، ونشاط تيارات الهواء البارد القادمة من ناحية البحر، التي تعمل على تلطيف الأجواء وتخفيف الإحساس بالحرارة، وسجلت الحرارة العظمى 32 درجة والصغرى 25 مئوية، ونسبة الرطوبة في الجو 63 %، مع استمرار هدوء الأمواج واستقرار حالة البحر.

ورصدت كاميرا اليوم السابع، هدوء الأمواج واستقرار حالة البحر، والطبيعة الخلابة للشواطئ الواقعة على خليج مرسى مطروح، وتميز المياه بالشفافية والنقاء وتعدد ألوانها وتدرجها، وإقبال عدد كبير من المواطنين على السباحة والجلوس تحت الشماسي على الشواطئ.

وتتميز الأجواء على الشواطئ، بنشاط تيارات الهواء البارد القادمة من ناحية البحر، التي تعمل على تخفيف الإحساس بالحرارة أكثر من الدرجات الحقيقية، وتلطيف الأجواء، في حين تشهد المناطق البعيدة عن البحر طقساً معتدلاَ، ويزداد فيها الإحساس بالحرارة أكثر المناطق الشاطئية، خاصة عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وعند زيادة نسبة الرطوبة في الجو.

ويساعد الطقس المعتدل على خروج أعداد كبيرة من المواطنين، إلى الشواطئ ومنطقة الكورنيش، ليلاً ونهاراً، لقضاء أوقات ممتعة، في ظل الطبيعة الخلابة وأجواء المصيف، وشهدت الأيام الماضية تزايد توافد المصطافين، من مختلف المحافظات.

يذكر أن شواطئ محافظة مطروح، تستقبل حوالي 7 ملايين من المصطافين والسياح سنويا، خلال موسم الصيف السياحي، وتتميز شواطئ مطروح، بالخصوصية والتنوع والطبيعة البكر والرمال البيضاء ونقاء المياه، وتشهد جميع الشواطئ، خلال موسم الصيف السياحي، إقبالا كبيرا من المصطافين، وتقصد الأسر التي لديها أطفال الشواطئ الواقعة على الخلجان، لتناسبها الأطفال والكبار الذين لا يجيدون السباحة، حيث تتميز بالأعماق المتدرجة وهدوء الأمواج.