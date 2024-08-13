اعرف أماكن حملة 100 يوم صحة بمحافظة الإسكندرية حتى الجمعة المقبل

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، تنظيم حملة 100 يوم صحة، على مدار الأيام من 11 إلى 16 أغسطس فى بعض المناطق بالإسكندرية، حيث يتم تقديم الخدمات الطبية بمحافظة الإسكندرية، بمناطق المنتزه، شرق، وسط، العامرية، الجمرك، غرب، برج العرب، العجمي بالإضافة لكل الوحدات الصحية بالمحافظة، والخط الساخن 15335.

وكانت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، قد أعلنت أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية خلال الـ200 يوم عام 2023 بالمحافظة، قد بلغ 2 مليون و 528 ألفا 220 ، و تشمل الخدمات الوقائية (التطعيمات و خدمات صحة البيئة و الأغذية) و المبادرات الصحة العامة و القوافل العلاجية و خدمات تنظيم الأسرة و الثقافة الصحية و الإعلام و التربية السكانية.

وتم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لعدد 757 ألفاً 92 مواطن و استفاد من خدمة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (القولون- الرئة-البروستاتا-عنق الرحم) 163 الف 575 مواطنا.

وبلغ إجمالي التردد على القوافل العلاجية 157 ألفاً 202 و إجمالي المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة 340 الفاً 659 سيدة و بلغ عدد متلقي التوعية من خلال فرق الثقافة الصحية 336 الفاً 516 مواطنا بالإضافة إلى 124 ألفاً 614 من خلال فرق ندوات الإعلام و التربية السكانية.

وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية و في إطار متابعة الحملة القومية 100يوم صحة,التي بدأت في الخامس و العشرين من شهر يونيو 2023، واستمرت لمدة 100 يوم ثم تم مدها 100 يوم إضافية لتكثيف جميع الخدمات الصحية العلاجية و الوقائية بجميع المقرات الثابتة بالإضافة للفرق المتنقلة المنتشرة في كافة أرجاء المحافظة.

كما تم تقديم خدمات التطعيم لعدد 362 ألفاً 530 طفل والمرور على 6718 منشأة غذائية وسحب 9058 عينة من الأغذية والمشروبات، بالإضافة لتقديم خدمات التأمين الطبي أثناء الأعياد و خلال الانتخابات الرئاسية و الفاعليات المختلفة بالمحافظة و التأمين الطبي للساحل الشمالي خلال فترة الصيف الماضى.



100 يوم صحة بمحافظة الإسكندرية



حملة 100 يوم صحة بمحافظة الإسكندرية