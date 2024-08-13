وزيرة التنمية المحلية: توزيع حوافز سندات الكربون على المزارعين بـ1.5 مليون جنيه

كتب على عبد الرحمن

شاركت الدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية الخاص بالإعلان عن إطلاق أول سوق لإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الطوعي بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب رؤساء اللجان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بمجموعة من التدخلات للترويج للممارسات التي تدعم جهود الحكومة المصرية لمجابهة التغيرات المناخية لخدمة مسيرة التنمية التى تشهدها مصر مع تقديم الدعم والتشجيع للمزارعين بالمحافظات المستهدفة (18 محافظة) من خلال مبادرة جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن المبادرة تهدف إلى تعميق وتضمين مفاهيم ومبادئ التنمية المستدامة في المجالات التعليمية والبحثية والخدمية المختلفة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية دور القطاعين الخاص والأهلي تجاه خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونشر الزراعة العضوية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 من خلال توزيع حوافز سندات الكربون للمزارعين تقديرا لمجهوداتهم وممارساتهم الزراعية العضوية والصديقة للبيئة والتى تعمل على تثبيت الانبعاثات الكربونية من خلال اتباع ممارسات الزراعة العضوية والحيوية تصنيع واستخدام الكمبوست واستخدام الطاقة المتجددة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يقوم بدور مهم في تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتعميم الممارسات الجيدة للبرنامج والذي ساهم خلال الفترة الماضية في النهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقالت الدكتورة منال عوض أنه تم تنفيذ فعاليات بالمحافظات المستهدفة لتوزيع حوافز سندات الكربون علي المزارعين وذلك في حوالي 15 محافظة وجاري التنفيذ في 3 محافظات بإجمالي 400 مزارع، حصلوا علي مليون و577 ألف جنيه وذلك بحضور المحافظين وتحت رعاية جامعة هليوبوليس بالتعاون مع الجمعية المصرية للزراعة الحيوية و مركز البصمة الكربونية ، لافتة إلي تلك الفاعليات تعتبر أول تنفيذ حقيقي لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن حيث تستهدف تلك المبادرة حوالي 40 ألف مزارع بالمحافظات.