وزارة العمل: ندوة للتوعية بالعقود والإجازات والحقوق بالقانون فى المنيا

كتبت آية دعبس

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا، من خلال مكتب عمل أبوقرقاص ندوة للتوعية بمركز أبوقرقاص بالمنيا، بعنوان عقود العمل والإجازات طبقا لـ قانون العمل 12 لسنة 2003، بحضور 26 عامل، حيث تناولت الندوة شرح عدة موضوعات منها: التعريف بالعامل وصاحب العمل، وعقد العمل وأركانه واهم بنوده وفترة الاختبار، والأجور وبنودها وطرق وموعد استحقاقها وكذلك الإجازات السنوية ونوعها العارضة والرسمية والمتصلة والمدة القصوى لترحيل الإجازات وإجازة الامتحانات والإجازات المرضية وإجازة الحج وزيارة بيت المقدس، وإجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل.

يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة العمل، كما تناولت شرح لساعات العمل وفترات الراحة والراحة الأسبوعية والحد الأقصى لساعات التواجد فى المنشأة، والحد الأقصى لساعات التشغيل الإضافى واستحقاقه عن ساعات العمل، ويوم الراحة والإجازة الرسمية وساعات العمل للفئات الخاصة الطفل والنساء وذوى الإعاقة ومن يعولهم، وحقوق وواجبات العمال والتزامات صاحب العمل، ومحتويات ملف خدمة العامل، والجزاءات التأديبية وكيفية تنفيذها وفقا للقانون وتوزيع حصيلة الجزاءات، وإنقضاء علاقة العمل، وذلك فى إطار سلسلة من الندوات بدأتها المديرية وأجهزتها التابعة لنشر التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات والتعريف بالمفاهيم التى شملها القانون، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الاعمال، لزيادة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار.

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الندوات تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، للمديريات بالمحافظات، بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف بأحكام القانون ومواده وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، لمديريات العمل بالمحافظات، وحرصه على تعزيز علاقات العمل بين جميع أصحاب الأعمال والعمال فى مواقع الإنتاج، وصناعة بيئة عمل لائقة يستفيد منها طرفى العملية الإنتاجية، وتستمر معها عجلات الإنتاج نحو الدوران، للمشاركة فى عملية التنمية التى تشهدها البلاد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.



كما نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة، فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بعنوان "اعرف واحمى نفسك" فى قطاع البتروكيماويات ودور السلامة فى الحد من مخاطر بيئة العمل، بحضور أكثر من 40 عامل، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، وتحت رعاية وزير العمل محمد جبران، تناولت فعاليات الملتقى دور مسؤولى السلامة فى حماية المنشاة من مخاطر بيئة العمل، ومخاطر الحريق المحتملة، وخطط الطوارئ، وقواعد الحفاظ على الحياة، وأهمية السلامة والصحة المهنية وأهدافها واشتراطاتها الواجب توافرها فى أماكن العمل لحماية الأفراد والمنشآت من المخاطر المختلفة الموجودة فى بيئة العمل، وأهمية تشكيل أجهزة ولجان السلامة والصحة المهنية، وأهمية الالتزام بأهداف ومبادئ السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن أهمية صقل وتنمية المهارات والعلوم والمعارف لدى مسئولى السلامة والصحة المهنية بالقطاعات المختلفة، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الإستثمار، وذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها التابعة، المستمرة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف قطاعات العمل لحمايتهم ووقايتهم من المخاطر المحتملة.

وأوضح محمد رمضان وكيل مديرية العمل بالجيزة، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الجهود تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بضرورة الاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل جميع المنشآت بمختلف القطاعات لحماية الأفراد والممتلكات والمنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكثيف الجهود لتطوير هذه المنظومة، التى ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية، وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة، مع ضرورة الاهتمام بعمليات التوعية بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة للحفاظ على الموارد البشرية والمادية.