اليوم السابع
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وزارة التعليم: لدينا أكبر نظام تعليمى بالشرق الأوسط بإجمالى 25 مليون طالب

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 03:49 م
وزارة التعليم: لدينا أكبر نظام تعليمى بالشرق الأوسط بإجمالى 25 مليون طالب وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن مصر  لديها أكبر نظام تعليمي في الشرق الأوسط يشمل 25 مليونا و494 ألف طالب ولديها 550 ألف فصل دراسي وفي حاجة إلى 250 ألف فصل دراسي جديد ويوجد عجز في المعلمين حوالي 450 ألف معلم.

كشف مصدر حكومي لقناة "إكسترا نيوز" عن عقد مؤتمر صحفي غدا، الأربعاء، لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم لإعلان حلول لتحديات التعليم ما قبل الجامعي.

قال المصدر، إنه سيتم الإعلان عن حلول جذرية لكثافة الطلاب في الفصول الدراسية، وطرح أفكار لمواكبة التعليم لاحتياجات سوق العمل.

 

 







وزارة التربية والتعليم

نظام التعليم المصرى

عدد الطلاب فى نظام التعليم المصرى

مؤتمر صحفي الأربعاء لرئيس الوزراء




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