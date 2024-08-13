وزارة التعليم: كثافة فصول دراسية وصلت لـ 210 طلاب وحلول لخفضها 50 تلميذا

محمود طه حسين

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه ⁠تصل كثافة الطلاب في بعض الفصول الدراسية الى 210 طلاب ، كما ⁠نجحت الوزارة في إعداد دراسة لمحافظة القليوبية وعمل حلول مبتكرة لتصل بالكثافة في العام الدراسي الجديد إلى متوسط 50 طالبا وطالبة في الفصل الواحد.

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ⁠طرق جديدة لمنع غياب الطلاب من المدارس، مع بداية العام الدراسى الجديد، مشددة على أنه منذ تولي محمد عبد اللطيف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جرت اجتماعات مع مديري الادارات التعليمية وهيئة الابنية التعليمية أسفرت عن حلول مبتكرة تقضي نهائيا على الكثافة في الفصول الدراسية.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي وافق على إعادة هيكلة الثانوية العامة ومواكبتها للنظم العالمية، مشددة على أن ⁠المجلس الاعلى للتعليم ما قبل الجامعي يضم علماء وخبراء واساتذة جامعة متخصصين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي يبلغ فيها عدد المواد الاجبارية في المرحلة الثانوية 32 مادة ، كما أن ⁠الخطة تتضمن تقليل عدد المواد وفقا للنظم الدولية.

وكان مصدر حكومى، كشف لقناة "إكسترا نيوز"، عن عقد مؤتمر صحفي غدا، الأربعاء، لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم لإعلان حلول لتحديات التعليم ما قبل الجامعي.