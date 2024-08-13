نقابة البيطريين: تسجيل عيادتين هو الحد الأقصى المسموح به لكل طبيب بيطرى

كتبت آية دعبس

استعرضت النقابة العامة للأطباء البيطريين، ممثلة فى لجنة العلاقات العامة والإعلام برئاسة الدكتور محمود حمدى وكيل النقابة وعضوية الدكتور الحسينى عوض والدكتورة ياسمين أبو الخير، كيفية تسجيل عيادة بيطرية.

وأوضحت الدكتورة إيمان ماهر مقرر لجنة المنشآت البيطرية أنه في حالة تسجيل العيادة للحيوانات الأليفة يحذر تواجد الرخص الخاصة بالكلاب بداخل العيادات، لعدم التعرض للمساءلة القانونية، لافته إلى أنه مسموح بحد أقصى تسجيل 2 عيادة للطبيب البيطرى.

وأشارت إلى أن الأوراق المطلوبة لتسجيل العيادة البيطرية، هى:

1- عقد إيجار موثق بالشهر العقاري موضح به الاستخدام عيادة بيطرية + صورة ضوئية من العقد

2- أصل رسم هندسي موضح به مصدر المياه معتمد من مكتب هندسي.

3- سداد اشتراك النقابة حتى العام الحالى.

4- صورة البطاقة الضريبية

5- موافقة النقابة الفرعية

6- صورة شخصية حديثة 4 *6

7- سداد مبلغ 605 جنيهات رسم تسجيل العيادة البيطرية أول مرة

8- سداد مبلغ 505 جنيهات للتجديد.

تقدم هذه الأوراق بمقر النقابة العامة أو النقابات الفرعية التابع لها الطبيب البيطري لإصدار تصريح تسجيل العيادة البيطرية.