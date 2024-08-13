نائب محافظ الدقهلية: موقف جديد بالمنصورة يضم 29 خطا داخليا وخارجيا

الدقهلية شريف الديب

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، برئاسة اللجنة المشكله لإعداد الرسومات الهندسية والتصميمات اللازمة، وتحديد المدخل والمخارج للموقع المقترح لإنشاء موقف المنصورة الجديد بشكل حضاري، والذي سيتم انشائه بمنطقة جديله علي مساحة 8 متر مربع تقريباً، مع مراعاة مدى تحمل الشوارع والطرق المحيطه للضغط المرورى والقوه الاستيعابية للموقف، وتلافى اى معوقات مع إمكانية فتح محاور وطرق جديده لاستيعاب اى اختناقات مروريه محتملة.

جاء ذلك بحضور الدكتور سيد شعيب أستاذ بقسم الأشغال العامة بكلية الهندسة جامعة المنصورة، والمحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة، و محمد جلال مدير عام الأملاك بالمحافظة ، و محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة.

وأوضح " نائب المحافظ " أنه سيتم إنشاء موقف المنصوره الجديد لنقل كافة الموقف الداخليه بمدينة المنصوره والتي تضم عدد كبير من الخطوط الداخلية والخارجية ، وتؤدي إلي حدوث اختناقات مرورية وازدحام شديد داخل المدينة.

كما أوضح " العدل " بأن الموقف الجديد سيضم عدد 29 خط داخلي وخارجي وسيتم تصميمه لاستيعاب كافة سيارات الخطوط من أجل تخفيف العبء عن المواطنين من خلال التنقل من القري الي المدن والعكس دون مشقه او تكلفة مالية إضافية علي المواطنين.

وأشار " نائب المحافظ " الي أن موقف المنصوره الجديد سيضم مناطق خدمات عباره عن كافتيريات ودورات مياه ومسجد لخدمة السائقين والمواطنين ، ومباني إدارية ونقطة إسعاف ونقطة شرطة.

وأكد " العدل " علي أن أعمال اللجنة المشكلة بقرار المحافظ مستمرة وستعمل بشكل مكثف لإنهاء إنشاء الموقف الجديد في أقل مدة زمنية ممكنة من أجل نقل جميع المواقف الداخلية مما سيعود بالنفع علي المواطنين وعلي المحافظة .



