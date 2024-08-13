اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 10:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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نائب محافظ الدقهلية: الدفع بمهندسين جدد للعمل بالوحدات المحلية لإنهاء ملفات التصالح

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 08:58 م
نائب محافظ الدقهلية: الدفع بمهندسين جدد للعمل بالوحدات المحلية لإنهاء ملفات التصالح نائب المحافظ والمهندسين الجدد
الدقهلية شريف الديب

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كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، بمتابعة العمل بملف التصالح بمركز ومدينة السنبلاوين، وتذليل كافة المعوقات التي تواجه العمل من أجل استخراج كافة شهادات البيانات وتسليمها للمواطنين لسرعة الانتهاء من ملف التصالح نهائياً في أقل مدة زمنية ممكنة.

جاء ذلك بحضور المهندسه ريهام عبدالشافي مدير المكتب الفني بالمحافظة ومسئول متابعة ملف التصالح ، و حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

وأشار نائب المحافظ إلي أن ملف التصالح من أولي أولويات العمل بالمرحلة الحالية، وهناك جهود كبيره تبذل فيه من خلال فرق عمل مكثفة تم تدريبهم علي اعلي مستوي من أجل إنجاز اكبر قدر ممكن من الملفات في اقل فترة زمنية ممكنة.

كما أشار العدل الي أن هناك متابعة دقيقة للعمل بملف التصالح بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة من أجل الانتهاء منه ، وهناك فريق عمل بالمحافظة يضم اكفئ المهندسين والفنيين المتخصصين الذين يتابعون يومياً العمل في هذا الملف من خلال التنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية التي تعمل بشكل مكثف لإنهاء مراجعة شهادات البيانات الصادرة من الوحدات المحلية لتسليمها الي المواطنين المتقدمين للتصالح لاستكمال باقي خطوات التصالح.

وأوضح نائب المحافظ أنه تم الدفع بالمهندسين الجدد الذين تم التعاقد معهم من خلال المسابقه الأخيرة للعمل بالوحدات المحلية لإنهاء كافة ملفات التصالح وسد العجز بالوحدات المحلية، مشيراً إلي أن المهندسين الجدد سيحدثون فارق كبير في هذا الملف لرفع المعاناة عن المواطنين.

وأكد العدل علي أن ملف التصالح أصبح شغلنا الشاغل من أجل رفع المعاناة عن المواطنين تيسيرا عليهم ، ونتابع يومياً من خلال إحصائية رسمية ما تم إنجازه بكل وحده محلية لتذليل أي عقبات فوراً وحل اي مشاكل قد تواجه سير العمل.







الدقهليه

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