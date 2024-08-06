وزيرة التنمية المحلية من مهرجان العلمين الجديدة: ملف التصالح أولوية.. إنفوجراف

قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن العلمين الجديدة هي درة البحر المتوسط، مشيرة إلى أن مصر حولت أرض الألغام إلى أحلام.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة أن مهرجان العلمين الجديدة يروج للاستثمار والسياحة ويجذب الأنظار لمصر، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمدينة العلمين الجديدة.

وتابعت وزيرة التنمية المحلية في أول ظهور لها من مهرجان العلمين الجديدة : أشكر "القيادة السياسية" على اختياري كأول "سيدة" تتولى منصب وزيرة التنمية المحلية، وأشكر الرئيس السيسي على مسيرة تمكين المرأة المصرية ودعمها بشكل حقيقي.

وفي هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز ما قالته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال مؤتمر صحفي من مدينة العلمين الجديدة:

مهرجان العلمين الجديدة يروج للاستثمار والسياحة ويجذب الأنظار لمصر.

ملف التصالح ذو أولوية بالنسبة للوزارة وهناك تسهيل على المواطنين وسيكون التعامل بعيدا عن الموظفين لمنع الفساد

تخفيض إجراءات التصالح فى مخالفات البناء من 26 إلى 8 إجراءات فقط لتسهيل إصدار رخص البناء بالمعايير الصحيحة

هناك حملة إعلامية بين الشركة المتحدة والوزارة لتوعية الناس بأهمية التصالح وآليات جديدة للتسهيل على المواطنين

طبقنا 100%؜ من الأحوزة العمرانية بالمدن و95%؜ بالقرى والانتهاء قريبا

الدولة حريصة على توفير سبل نجاح استضافة المنتدى الحضرى العالمى

نعمل مع التحالف الوطنى على تحسين الخدمات للمواطنين

اختيار 91 رئيس حى ومدينة من 1500 من المتقدمين

أتوجه بالشكر للشركة المتحدة وهناك تنسيق كبير مع كل الوزارات المختلفة

العلمين الجديدة أصبحت درة البحر المتوسط

الرئيس السيسى استطاع تحقيق مستوى حياة آدمى للمواطنين

أنا أول امرأة تتولى منصب وزير التنمية المحلية وأشكر القيادة السياسية على ثقتها

سعيدة وفخورة بالتنمية العمرانية والبشرية بالعلمين الجديدة