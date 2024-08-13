اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مفوضية الانتخابات الليبية تستعرض مع سفير ألمانيا استعداداتها للانتخابات

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 12:00 ص
مفوضية الانتخابات الليبية تستعرض مع سفير ألمانيا استعداداتها للانتخابات ليبيا
أ ش أ

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أعرب سفير ألمانيا لدى ليبيا رالف طراف، عن تقدير حكومته لجهود مفوضية الانتخابات الليبية الرامية إلى إجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير المعمول بها في العالم، مجددا استعداد برلين لتقديم الدعم الفني والاستشاري ما يعزز جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.


جاء ذلك خلال لقاء في مقر المفوضية بطرابلس، حيث تأتي زيارة السفير في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، بحسب تلفزيون الوسط الليبي.


من جانبه استعرض رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح مع سفير ألمانيا لدى ليبيا استعدادات المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية في مرحلتها الأولى.







ليبيا

الانتخابات الليبية

ألمانيا

ألمانيا وليبيا




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