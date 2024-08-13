اليوم السابع
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مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 في تصادم سيارة نقل ثقيل على "طريق قنا ـ سوهاج"

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 10:28 ص
مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 في تصادم سيارة نقل ثقيل على "طريق قنا ـ سوهاج" جثة - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين اليوم الثلاثاء، في وقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بملاكي على طريق "قنا ـ سوهاج" الصحراوي.

تلقي اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد، مدير المرفق، يفيد ورود بلاغ بمصرع 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين بعد وقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بملاكي على طريق "قنا _ سوهاج" الصحراوي، بمنطقة الملفات بنطاق مركز أبوتشت، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات ونقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.

 







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