مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 في تصادم سيارة نقل ثقيل على "طريق قنا ـ سوهاج"

قنا صابر سعيد

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين اليوم الثلاثاء، في وقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بملاكي على طريق "قنا ـ سوهاج" الصحراوي.

تلقي اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد، مدير المرفق، يفيد ورود بلاغ بمصرع 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين بعد وقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بملاكي على طريق "قنا _ سوهاج" الصحراوي، بمنطقة الملفات بنطاق مركز أبوتشت، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات ونقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.