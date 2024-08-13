مصرع وإصابة 19 شخصا جراء حرائق اليونان.. وحرائق مماثلة بالبوسنة وألبانيا

عواصم عالمية (أ ش أ)

أعلن رجال الإطفاء فى اليونان، اليوم الثلاثاء، مصرع شخص، عثر على جثته فى مبنى محترق فى ضاحية فريليسيا، وإصابة 18 آخرين ، غثر الحرائق الهائلة التى اندلعت فى الضواحى الشمالية للعاصمة أثينا منذ يومين.

وذكرت صحيفة (كاثميريني) اليونانية أن الحرائق دفعت السلطات إلى عمليات إخلاء متعددة، بينما تعيق الرياح جهود مئات من رجال الإطفاء وعشرات الطائرات التي ترش المياه.

وبدأ الحريق يوم الأحد الماضي بالقرب من بحيرة ماراثون، على بعد حوالي 35 كيلومترًا (22 ميلاً) شمال شرق أثينا، وامتد عبر جبل بينديلي ووصل إلى الضواحي الشمالية للعاصمة، ما تسبب في تدمير العديد من المنازل والشركات في ضواحي المدينة وفي المجتمعات القريبة من البحيرة وإعلان اليونان حالة تأهب قصوى.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء العقيد فاسيليوس فاثراكوجيانيس، إن رجال الإطفاء لا يواجهون جبهة واحدة بل الكثير من الحرائق المحلية النشطة ومعظمها حول ماراثون وبينديلي.

ومن المقرر أن يتم تعزيز رجال الإطفاء اليونانيين بقوات من دول أخرى في وقت لاحق من اليوم، بعد أن طلبت أثينا المساعدة الدولية، وتفعيل آلية الحماية المدنية المتبادلة في أوروبا.

وقال مسؤولون إن فرنسا ستوفر مروحية و200 رجل إطفاء مع 28 شاحنة إطفاء، فيما ستقدم إيطاليا طائرتين لرش المياه ، وجمهورية التشيك 75 رجل إطفاء و25 مركبة، بينما تستعد صربيا ورومانيا أيضًا للمساعدة .

وقالت وزارة الخارجية التركية المجاورة إنها سترسل طائرتين لمكافحة الحرائق وطائرة هليكوبتر، بينما تضع إسبانيا أيضًا اللمسات الأخيرة على التعزيزات لإرسالها إلى اليونان.

وغطت سحابة من الدخان والرماد وسط أثينا بينما ضربت انقطاعات الكهرباء أجزاء من العاصمة اليونانية وأثرت على إشارات المرور في التقاطعات المركزية الرئيسية.

وقالت السلطات إن 18 شخصًا على الأقل أصيبوا، معظمهم بسبب استنشاق الدخان حيث وصل الحريق إلى أقسام نائية من إحدى الضواحي.

وقال المرصد الوطني اليوناني ، في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين، إن صور الأقمار الصناعية تظهر أن الحريق أثر على حوالي 10000 هكتار (25000 فدان).

على صعيد متصل ، ذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية أن حريقا جديدا اندلع في غابة تجينتيستي في البوسنة ، القريبة من متنزه سوتييسكا الوطني المعروف بغاباته الصنوبرية ، حيث اشتعلت النيران في حوالي 150 هكتارًا من الأراضي.

وطلبت الحماية المدنية في البوسنة المساعدة من القوات المسلحة، لأن الحريق يمكن أن يسبب أضرارا بيئية خطيرة، مما يعرض مساحة كبيرة من الغابات التي يبلغ عمرها قرونا للخطر.

وقال نيجاز إماموفيتش، رئيس إدارة الإطفاء في إليدزا "الوضع صعب للغاية، خاصة مع انهيار الأشجار وانتشار الحجارة، ونضطر للعودة للمناطق التي نطفئ فيها النيران، بعد دقائق قليلة فقط، لأننا نتعامل مع مناطق شديدة الانحدار، وأودية، حيث تشتعل الأشجار المتساقطة والمحترقة من جديد".

وفي ألبانيا في الجنوب، يكافح رجال الإطفاء بلا كلل في بلدة فينيق للسيطرة على الحرائق التي اندلعت في 11 منطقة جبلية نائية على الأقل في البلاد، وتم نشر عدة طائرات هليكوبتر ومعدات خاصة.

وذكرت وزارة الدفاع الألبانية أن النيران تتقدم أيضًا على طول الحدود مع مقدونيا الشمالية.