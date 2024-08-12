اليونان تطلب من الاتحاد الأوروبى المساعدة فى مكافحة حرائق الغابات

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أعلن الاتحاد الأوروبي أنه تسلم طلبا من اليونان لمساعدتها في مكافحة حرائق الغابات العنيفة التي تقترب من الأطراف الشمالية للعاصمة أثينا.



وذكر بيان للاتحاد الأوروبي -نقله تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الاثنين أنه تم تفعيل آلية الحماية المدنية بناء على طلب من السلطات اليونانية، مشيرا إلى أن أربع دول استجابت بشكل سريع لطلب المساعدة وستقوم بإرسال وحدات إطفاء وهي إيطاليا وفرنسا وجمهورية التشيك ورمانيا.



كانت سلطات الحماية المدنية اليونانية قد أصدرت في وقت سابق اليوم أوامرها بإخلاء عدة بلدات في الضواحي الشمالية الشرقية لمدينة أثينا، المهددة بحرائق عنيفة تتزايد بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح العاصفة والجفاف.



يشار إلى أن شهري يونيو ويوليو من العام الجاري كانا أكثر الشهور حرارة على الإطلاق في اليونان، التي سجلت أيضا أحر شتاء لها على الإطلاق.