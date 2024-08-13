مدينة دراو تتشح بالسواد حزنا على وفاة أسرة فى حادث بمحافظة قنا.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

اتشحت مدينة دراو فى محافظة أسوان، بالسواد، حزناً على وفاة 4 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة اثنين آخرين، فى حادث تصادم وقع على الطريق الصحراوى بمحافظة قنا.

وينتظر أهالى منطقة الغابة بمدينة دراو، وصول جثامين المتوفين من أسرة "آل عنقه"، بعد إنهاء إجراءات وتصاريح الدفن بالمشرحة بمركز أبوتشت التابع لمحافظة قنا، والذى تم نقلهم إليها بعد وقوع الحادث فى منطقة الملفات بأبوتشت على طريق قنا _ سوهاج الصحراوى.

ووقع حادث أسرة دراو، على الطريق الصحراوى بين سيارة ملاكى كانوا يستقلونها وشاحنة نقل، وأسفر الحادث عن مصرع: " عوض رمضان أحمد، 50 سنة، ودنيا أبو الحجاج 40 سنة، وعمر رمضان عوض، 9 سنوات، وشقيقه يوسف رمضان عوض، 17 سنة".

وأصيب فى الحادث: "ياسين رمضان عوض 11 سنة، بكدمات وسحجات، وأمنية رمضان عوض 22 سنة، مصابة اشتباه ارتجاج في المخ وغيبوبة"، وجميعهم مقيمين دراو بمحافظة أسوان.



الأب وابنه



الطفل



جانب من الحادث