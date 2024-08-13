إصابة 6 أشخاص فى اصطدام سيارة بـ"شجرة" على الطريق الزراعى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أصيب 6 أشخاص، اليوم، الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارة بشجرة علي الطريق الزراعي امام قرية العطواني بمركز ادفو التابع لمحافظة أسوان ، تم نقل المصابين الي المستشفي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تلقي مرفق إسعاف أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث علي الطريق الزراعي باصطدام سيارة سوزوكي في شجرة أمام قرية العطواني بمركز ادفو وعلي الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفاوتة و هم نهال مهلل سيد 28 عام اشتباه كسر بالساق الأيسر وادم معتز عبدالفتاح 8 سنوات كدمات متفرقة بالجسم وياسمين ابو الحسن عبدالرسول 30 عام كدمات متفرقة بالجسم ونجلاء محمد طه 24 عام اشتباه كسر بالقدم اليمني واسماء محمد صادق 28 عام اشتباه كسر بالقدم اليمني وحامد الصغير حسن 55 عام اشتباه كسر بالساعد الأيمن وجرح تهتكي بعضمة العضد الأيسر تم نقله إلى مستشفى النيل التخصصى ، وجاري تقديم الخدمات الصحية والطبية اللازمة لهم.



