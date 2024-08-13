محافظ شمال سيناء يلتقي بالفوج الأول من "رحلات اعرف بلدك" بمناسبة اليوم العالمى للشباب

شمال سيناء - محمد حسين

التقى اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بالفوج الأول من رحلات "اعرف بلدك" في المحافظة خلال جلسة حوارية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب 2024.

تنظم الرحلات وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية) بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء (إدارة تنمية الشباب) .

حضر اللقاء ألذى عقد بجامعة سيناء إيهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

في كلمته، أكد المحافظ على دور الشباب في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهمية تأهيلهم لتولي المناصب القيادية بالدولة.

وعبّر عن سعادته بهذه المبادرات التي تسهم في تعزيز التعارف والتقارب بين أبناء الوطن في ظل القيادة السياسية الواعية.

وأضاف المحافظ أن الاهتمام بالشباب يبدأ مبكراً، وفق رؤية الرئيس السيسي، لمواجهة التحديات المختلفة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وأكد على الدور التوعوي لشباب الأئمة والدعاة وجميع الشباب المصري، مشيراً إلى جهود الوزارة بالتعاون مع المؤسسات المختلفة في خدمة الشباب وإقامة أماكن تليق بهم من خلال التنسيق مع مؤسسات الدولة ومراكز الفكر والمجتمع المدني.



وأوضح أن تعزيز الوعي يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية باعتباره قضية أمن قومي، وأن هناك خطوات ملموسة تقوم بها الوزارة لإعداد جيل واعٍ وقوي فكرياً، من خلال بناء وتنمية الوعي بين الشباب والنشء، وزيادة الولاء والانتماء، وتمكينهم سياسياً واجتماعياً. كما أشار إلى اهتمامه ودعمه الخاص للشباب والرياضة.

من جانبه، عرض عبد الوهاب الأنشطة والبرامج التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، والتي تشمل مواجهة الشائعات، تنمية الوعي الثقافي والعلمي، اكتشاف ورعاية الموهوبين، تشجيع العمل الجماعي والتطوعي، وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وأكد على أهمية هذه الأنشطة في تعزيز الوعي المجتمعي والقيم المصرية الأصيلة، وتعميم الوعي السياسي والديني.

وفي ختام اللقاء، وجه حسن عبد الوهاب الشكر لوزير الشباب والرياضة وللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، على دعمهما المستمر للشباب والأنشطة في كافة محافظات الجمهورية.