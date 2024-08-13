محافظ دمياط يتابع ملفات عمل المجلس القومى للسكان

دمياط معتز الشربيني

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ملفات عمل المجلس القومى للسكان بالمحافظة، وذلك خلال لقاء عقده مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والأستاذة ياسمين جوهر مقرر المجلس القومي للسكان بدمياط.

وخلال اللقاء، تابع "محافظ دمياط" ملف عمل المجلس بخصوص التعامل مع المشكلة السكانية، والحد من معدلات الزيادة والتى تتطلب تكثيف التوعية المجتمعية، حيث نجحت جهود المجلس بالتعاون مع فى وصول دمياط إلى المركز الثانى فى أقل معدلات للمواليد على مستوى الجمهورية وذلك بنسبة 15 فى الألف، كما أن دمياط فى المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى أقل معدلات للانجاب ويصل عدد السكان بها مليون و 618 الف و 239 نسمة.

كما اطلع " المحافظ " على خطط عمل المجلس بالتعاون مع الجهات المختلفة لدعم المجتمع ونشر التوعية بالقطاعات المختلفة، حيث نظم المجلس حملة "وعيك السكانى يهمنا"، والتى تستهدف طلبة المدارس وشباب الجامعات تم خلالها توعية 7300 طالب بالمراحل العمرية المختلفة خلال شهر ونصف من العام الدراسى 2023\2024، هذا إلى جانب حملة " مشايخنا الكرام وعيك السكانى يهمنا " لأئمة الاوقاف ووعاظ الأزهر الشريف استهدفت توعية 300 قيادة دينية .

واطلع " محافظ دمياط " على الاحصائيات الرئيسية جاء أبرزها إنخفاض معدلات البطالة من نسبة 10% إلى 7.5 % ، ارتفاع نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 34.2% الى 40.6% ، وانخفاض معدلات الإنجاب الكلى للسيدات فى عمر الإنجاب " من 15 الى 49 عام" ليصبح 2013 طفل لكل سيدة ، كما تابع آلية العمل بالمجلس بقطاع محو الأمية ، بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار والجهات المختلفة، وبحث سُبل دعم هذا الملف وتحقيق المستهدف .

هذا وقد أكد " الدكتور أيمن الشهابى " على دعمه لملفات عمل المجلس وذلك لأهمية دوره فى التعامل مع القضايا المجتمعية ، مؤكدًا على أهمية تكثيف الحملات التوعوية الفترة القادمة بالمجالات المختلفة لتنمية الإنسان .

