محافظ دمياط يتلقى تقريرا حول الجهود المبذولة بمبادرة "100 مليون شجرة"

دمياط معتز الشربيني

تلقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، تقريرًا جاء حول الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، والتى أطلقها رئيس الجمهورية، فى إطار الجهود المبذولة لمجابهة التداعيات المترتبة عن التغيرات المناخية والحد من الاحتباس الحرارى وتحسين جودة الهواء، علاوة على ما تستهدفه من أبعاد أخرى تنعكس بشكل إيجابى على البيئة والمواطنين.

وأشار البيان إلى أنه بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والوزارات المعنية، تم زراعة 9000 شجرة خلال عامى 2022 - 2023، وزراعة 5000 شجرة خلال عامى 2023-2024، حيث يتم زراعة أشجار زينة ومثمرة.

ووجه الدكتور أيمن الشهابى إلى الوحدات المحلية بالتوسع فى المساحات الخضراء وزراعة الأشجار، خاصة بمحيط المدارس والمستشفيات وتنسيقها بالشوارع بشكل يراعى الارتقاء بالمظهر الجمالى لتلك المناطق مع متابعتها بشكل مستمر.