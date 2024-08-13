محافظ المنوفية يتفقد المركز التكنولوجى لمتابعة سير عمل التصالح بمخالفات البناء

المنوفية - محمد فتحى

استكمل اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمختلف القطاعات بمركز ومدينة الشهداء، وذلك في إطار ما يقوم به من جولات ميدانية مستمرة على أرض الواقع لدفع منظومة العمل والوقوف على مستوى حجم الأعمال ونسب التنفيذ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، رافقه محمد موسى نائب المحافظ، واللواء وحيد الحضري رئيس مركز ومدينة الشهداء، ومدير إدارة التعاون الدولي بالديوان العام.

تفقد محافظ المنوفية انتظام سير العمل والتسهيلات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي بشأن تلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء، حيث استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن آلية العمل وحجم نسب الإنجاز بملف التصالح والخطوات والإجراءات المتعلقة لتخفيف العبء علي المواطنين.

وشدد علي ضرورة تذليل العقبات أول بأول وسرعة إنهاء إجراءات استخراج شهادة البيانات ونموذج 8 النهائي، موجهاً رئيس المدينة بضرورة التنسيق الكامل مع الهيئة الهندسية لسرعة إنجاز المهام المطلوبة، والتأكيد على ضرورة إعلام المواطنين بكافة المستندات المطلوبة لإنهاء طلبات التصالح كونه ملف هام وحيوي يقع علي رأس أولويات الدولة، مشيراً إلى أنه تم إثابة العاملين بالمراكز التكنولوجية والمحققين لنسب إنجاز مرتفعة بالملف تقديراً لجهودهم المبذولة ودعماً لهم.



وخلال جولته، وجه المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية ببحث إمكانية إقامة دورات مياة بموقف السيارات العمومي استجابة لمطالب الأهالي والسائقين ، كما إستمع المحافظ لشكوى مواطن يتضرر من عدم تنفيذ قرار إزالة لأحد المباني المتهالكة.

وعلي الفور وجه المحافظ رئيس المدينة بتشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة الموقع علي الطبيعة وإعداد تقرير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً علي أرواح المواطنين.

فيما وجه المحافظ بعقد لقاء غداً بمكتبه بالديوان العام بعدد من المواطنين لبحث شكواهم واتخاذ اللازم، موجهاً رئيس المدينة بضرورة فتح قنوات اتصال مباشر مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ووضع الحلول الفورية لهم، فضلاً عن التواجد الميداني والتواصل الدائم والفعال مع المواطنين والاستجابة الفورية لمطالبهم والعمل على تلبيتها و إرضائهم.

فيما تفقد محافظ المنوفية آخر مستجدات الموقف الإنشائي للمول التجاري الجديد متعدد الطوابق بميدان مصطفي كامل، المقام علي مساحة 350 م 2 ويتكون من 33 محلا تجاريا بتكلفة إجمالية تصل إلى 18 مليون جنيه، ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمركز ومدينة الشهداء، حيث جاري صب أعمدة الدور الأول علوي وجاري إستكمال الأعمال.

ووجه المحافظ بتسريع معدلات الأداء والعمل بالتوازي في البدء في إجراءات طرح المحلات لتعظيم موارد المحافظة، مشيراً إلى أن المول التجاري سيعد الأول من نوعه في توفير كافة مستلزمات واحتياجات المواطنين بمركز الشهداء، فضلا عن دوره في توفير فرص عمل للشباب.

كما تضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية مجمع الخدمات بدنشواي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك لمتابعة إنتظام سير العمل ، واستفسر عن نوعية الخدمات المقدمة وحجم المترددين من المواطنين لتأدية الخدمة والفترة الزمنية لإنجازها، ووجه المحافظ بتوحيد السياسات التشغيلية للمجمعات وإعداد تقرير عن ما تم اتخاذه من إجراءات بهذا الشأن لتقديم كافة الخدمات المتنوعة والمستهدفة (تموين ، بريد، سجل مدنى ، شهر عقارى وغيرها من الخدمات الحيوية ).

كما تفقد محافظ المنوفية أخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع مكتبة مصر العامة بدنشواي على مساحة (700م2)، بتكلفة 3 مليون جنيه تمهيدا لافتتاحها ، ووجه المحافظ بضرورة تسريع معدلات الأداء لنهو المشروع ودخوله الخدمة ، مشيراً إلى أن المشروع يأتي انطلاقاً من حرص واهتمام القيادة السياسية بنشر الوعي والثقافة وبناء الإنسان المصري ، هذا ومن المقرر أن يضم المشروع 6 قاعات " استقبال ، حاسب الي ، تدريب ، كبار ، أطفال ، أنشطة خارجية " لتقديم الخدمات الثقافية والفنية والترفيهية والتدريب على تكنولوجيا المعلومات لمختلف الفئات العمرية ، يأتي هذا في إطار التنسيق الكامل بين المحافظة و صندوق مكتبات مصر العامة.