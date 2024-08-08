وأنت فى البيت.. 5 مستندات مطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء إلكترونيا

أعلنت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، تخفيض إجراءات التصالح في مخالفات البناء من 26 إجراء إلى 8 إجراءات فقط.
وهناك عدة خطوات للتصالح في مخالفات البناء إلكترونيًا من خلال تحميل تطبيق "التصالح" على الهاتف المحمول، وتحميل المستندات المطلوبة للتصالح، وهى:
1- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم للتصالح.
2- صورة من التوكيل الرسمي من طالب التصالح في حالة الوكالة للغير بإنهاء الإجراءات.
3- كروكي لموقع المخالفة.
4- صورة فوتوغرافية للمبنى المطلوب التصالح بشأنه.
5- المستند الدال على ملكية طالب التصالح للمبنى المتقدم بالتصالح عليه.
في حالة عدم رفع كل المستندات المطلوبة والتسجيل يجرى رفض الطلب المقدم.
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