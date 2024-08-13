اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 02:56 م
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محافظ الغربية يتفقد أعمال إصلاح الهبوط الأرضى بشارع البحر بالمحلة الكبرى

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 02:23 م
محافظ الغربية يتفقد أعمال إصلاح الهبوط الأرضى بشارع البحر بالمحلة الكبرى جانب من تفقد الهبوط الأرضى
الغربية – مصطفى عادل

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تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الهبوط الأرضي بشارع البحر بالمحلة الكبرى فور ورود شكاوى من أهالي المحلة بحدوث هبوط أرضي بشارع البحر.

ووجه المحافظ خلال جولته، بمعالجة الهبوط الأرضي والوقوف على أسباب الهبوط، مؤكدا أنه فور حدوث الهبوط الأرضي،  اتخذت الأجهزة التنفيذية المعنية إجراءاتها للبدء في إصلاح الهبوط .

وعلى الفور تم فرض كردون أمنى و بدء العمل في اصلاح الهبوط الأرضي تمهيدا لفتح الطريق أمام حركة السيارات وتحقيق السيولة المرورية، وشدد الجندي على ضرورة تطبيق المواصفات الفنية لضمان عدم تكرار الهبوط بالمنطقة مرة أخرى.

ووجه المحافظ بالتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة وغرفة العمليات ومتابعة شكاوى المواطنين وسرعة التعامل مع أى بلاغات مشيرا الى أن المحافظة حريصة على توفير أفضل الخدمات للمواطنين.

 







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