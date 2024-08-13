اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 11:45 ص
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محافظ الغربية يتابع حملات النظافة والتجميل اليومية بالقرى والمراكز

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 11:01 ص
محافظ الغربية يتابع حملات النظافة والتجميل اليومية بالقرى والمراكز جانب من الجولة
الغربية مصطفى عادل

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أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقضاء على مقالب القمامة العشوائية بالمراكز والقرى، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة قطاع النظافة وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز.

وشدد محافظ الغربية، على ضرورة استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق.
يأتى ذلك  في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

 







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