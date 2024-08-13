محافظ الغربية فى جولة مكبرة بقريتى كتامة والفرستق.. تشتهر بصناعة الآثاث والفخار والخزف

الغربية مصطفى عادل

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جولة ميدانية، مساء اليوم، بقرية كتامة التابعة لمركز بسيون التي تشتهر بصناعة الآثاث ومشتملاته، وقرية الفرستق والتي تُعد من أكبر القرى التي تشتهر بصناعة الفخار والخزف بمصر، للوقوف على أهم المنتجات والصناعات، ومعرفة مطالب أصحاب تلك الحرف لبحث أفضل الآليات لتلبيتها تشجيعاً لهم.

جاء ذلك بحضور النائب سامح حبيب عضو مجلس النواب والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد والمهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان و اسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون.

واستهل المحافظ الجولة بتفقد عدد من المعارض ومخازن الأخشاب وورش التصنيع بقرية كتامة أكبر القلاع الصناعية في صناعة الآثاث بكل أنواعه، وتضم أكثر من 3 آلاف ورشة التي تضم الآلاف من العمال المهرة التي تصنع وتنتج أنواعا مختلفة من الآثاث المنزلي بحرفية ودقة متناهية مع تنوع الرسومات والتصميمات المختلفة، لتخرج فى شكلها النهائي، ليتم عرضها فى مئات المعارض التي تحتضنها هذه القرية.

وأشاد الجندي بما رأه في المعارض والورش، مشيرا إلى انه على الرغم من كون كتامة قرية فى مركز من مراكز المحافظة، إلا أنها تنافس وبقوة مدن صناعة الآثاث بالجمهورية، واستطاعت بفضل سواعد أبنائها أن تكون على خريطة القرى المنتجة على مستوى المحافظة، وتجذب أنظار المواطنين من كافة ربوع المحافظات لشراء "عفش" العرائس والآثاث المنزلي، مؤكدا تنوع التصاميم والأذواق وتناسب الفئات السعرية مع جميع طبقا المجتمع.

وانتقل المحافظ بعد ذلك لتفقد مصانع وورش صناعة الفخار والخزف بقرية الفرستق والتي تعتبر من أهم القرى المصنعة للفخار والخزف والبويات على مستوى الجمهورية حيث يعمل الآلاف من أهالى وشباب القرية منذ سنوات فى هذه الصناعة حتى أصبحت قلعة الفخار والخزف ويأتي إليها المواطنون من كافة أرجاء محافظة الغربية والمحافظات المجاورة لشراء احتياجاتهم منها.

واستمع المحافظ خلال جولته لكافة مقترحات وطلبات أصحاب الورش والمصانع والعمال الذين قاموا باستعراض لكافة المشاكل التي تواجههم وعرض وجهات نظرهم لتطوير الحرفة وتسويقها والحفاظ عليها، وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستقوم بدراسة كافة المقترحات ووضع الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد قطعة أرض على مساحة 11 فدان والمقترح إقامة منطقة صناعية بسيون بداخلها واستعرض المهندس اشرف هواش التصميمات المقترحة للورش المزمع تنفيذها.