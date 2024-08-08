محافظ دمياط يناقش مع ممثلى الغرفة التجارية وشعبة الأثاث آليات دعم الصناعة بالمحافظة

دمياط - معتز الشربيني

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم بمكتبه، مع محمد فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، وممثلى شعبة الأثاث بها، لمناقشة آليات دعم صناعة الأثاث بمحافظة دمياط.

وناقش "الدكتور أيمن الشهابى" خلال اللقاء الخطوات والإجراءات الخاصة بملف صناعة الأثاث لتحقيق الأهداف الرامية نحو تطوير الصناعة بدمياط والنهوض بها واستعادة مكانتها ليس فقط على المستوى المحلى وإنما أيضًا على المستويين الإقليمى والدولى، وكذلك فتح مجالات لتصدير منتجات الأثاث الدمياطى.

وبحث "المحافظ" أيضًا سُبل التوسع فى إقامة معارض للأثاث على مستوى الجمهورية يشارك به الصناع من دمياط، وذلك بالتعاون مع الجهات المختلفة وفقًا لعدد من الأسس والمعايير التسويقية لضمان نجاح تلك المعارض وتحقيق أحجام مبيعات عالية، كما ناقش آليات حل المشكلات التى تواجه الصناع والتحديات المطروحة حاليًا فى إطار تلك المنظومة بمشاركة الأطراف المعنية بها.

وأكد "محافظ دمياط" على حرصه الاستماع إلى كافة المقترحات الخاصة بهذا الملف، وذلك لإعداد دراسات بشأن إمكانية تنفيذها، بما يدعم الجهود المبذولة باستراتيجة التطوير وخارطة الطريق الخاصة بها، وبما يتوافق مع رؤية الدولة لتوطين ودعم الصناعة باعتبارها من الصناعات المحلية الهامة وتحقيق التنمية بها، وأشار "الدكتور أيمن الشهابى" إلى أن ملف تطوير الصناعة يشغل اهتمام كبير بمخططات العمل فى الوقت الراهن، حيث لفت إلى أن محور التعليم المهنى يُعد من أهم محاور التطوير، وأكد أنه تم فتح ثلاث برامج بمنظومة التعليم المهنى ستبدأ بالعام الدراسى القادم وهم "تشغيل ماكينات نجارة حديثة ، تسويق الأثاث وفنى استزراع سمكى"، وذلك لإعداد أجيال وكوادر فنية تساهم فى دعم منظومة تطوير الصناعات والمهن التى تشتهر بها محافظة دمياط.



