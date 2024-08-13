محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الحسينية المركزى وعدد من المشروعات الخدمية

الشرقية - إيمان مهنى

أجرى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، زيارة تفقدية لمستشفى الحسينية المركزي لمتابعة سير إنتظام العمل به والوقوف على مستوى الخدمات الصحية، والعلاجية المقدمة للمرضى في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ و محمد نعمه كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة والمهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية وعدد من نواب البرلمان.

بدأ المحافظ جولته بتفقد قسم الإستقبال والطوارئ لتقديم الخدمات الطبية الأولية للمصابين وتحويلهم على الأقسام الطبية المتخصصة داخل المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمرضى بقسم الإستقبال مشدداً على مدير إدارة المستشفى بحسن إستقبال المرضى وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لهم.

كما حرص المحافظ على تفقد قسم العناية المركزة والذي يضم 9 أسرة وأطمأن المحافظ من مدير المستشفى على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة كافية وصرفها للحالات المرضية وتقديم خدمة طبية لائقة لهم.

تفقد المحافظ وحدة المبتسرين والتي تضم 23 حضانة تستقبل كافة حالات الأطفال من وزن 500 جم غير مكتملي النمو لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم لحين وصولهم للوزن والنمو الطبيعي وعودتهم لذويهم بسلام.



و وحدة الغسيل الكلوي والتي تضم 75 ماكينة تقدم الخدمة العلاجية لعدد 257 مريض وأدار حواراً معهم للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم متمنياً لهم الشفاء العاجل ومغادرة المستشفى في أقرب وقت بعد تماثلهم للشفاء.

أكد المحافظ على الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بتوفير عدد كاف من الأطباء بالتخصصات الطبية بالمستشفى لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضي ، ليؤكد وكيل وزارة الصحة أنه يتم التعاقد مع أطباء بأقسام الكلى والجراحة والعناية المركزية وجاري التنسيق مع وزارة الصحة لمراعاة توفير الإحتياجات الفعلية عند توزيع الأطباء الجدد.

قدم وكيل وزارة الصحة لمحافظ الشرقية شرحاً تفصيلياً عن موقف تنفيذ المشروع القومي للرعايات والحضانات "رعايات مصر" بالمحافظة والذي تم تنفيذه بالتزامن مع إنطلاق فعاليات مبادرة 100 يوم صحة من خلال مركز الخدمات الطارئة والنداء الآلى 137 ويتم من خلاله تحويل حالات الرعايات المركزة، والحضانات، وحالات الحروق، والغسيل الكلوي الطارئة، هذا بخلاف حالات الحوادث، وتوفير أكياس الدم ومشتقاته، وتحويل الحالات المرضية لعمل العروض وتم تقديم الخدمة لعدد 1334 مريض بالمحافظة والمحافظات المجاورة حيث تم تسكين 849 حالة تحتاج إلى رعاية مركزة، وتسكين 265 طفل بالحضانات، وتسكين 58 طفل يحتاج إلى رعاية مركزة للأطفال، وتسكين 14 حالة سموم بعناية السموم، هذا بالإضافة إلى تحويل 146 حالة مرضية، تحتاج إلى اجراء عروض طبية، وعمليات جراحية متخصصة متقدمة وذات مهارة، منها إجراء 4 حالات قسطرة قلبية طارئة، وتركيب منظم قلب لعدد 3 حالات مرضية، وتحويل 2 طفل لإجراء جراحة قلب أطفال وتحويل حالة طارئة لمستشفيات جامعة الزقازيق تحتاج إلى فصل بلازما الدم، وتحويل 2 طفل لوحدة التمثيل الغذائي بمستشفى القنايات المركزي.



وتفقد المحافظ أعمال الإنشاء الجارية لمبنى مجلس المدينة الجديد لتحسين بيئة العمل بما ينعكس على الإرتقاء بمستوى أداء العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وإستمع المحافظ لشرح تفصيلي من المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية عن مكونات المشروع وتمت الإشارة إلى أن مبنى مجلس المدينة الجديد مُقام على مساحة 840 م ومكون من 5 طوابق وبتكلفة مالية 16 مليون جنيه بمعرفة مديرية الإسكان بالشرقية وتم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 100 % وتشطيب 2 دور بالكامل وجاري تنفيذ أعمال التشطيبات بالأدوار المتبقية حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية 90 % .