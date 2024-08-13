محافظ الشرقية يتفقد رصف طريق أبو كبير / فاقوس بطول 4.5 كيلومتر

الشرقية - إيمان مهنى

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أعمال رد الشيء لأصله بطريق أبو كبير / فاقوس بطول 4.5 كم وبتكلفة 6 ملايين جنيه والمنفذة بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكبارى، وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال مد خط مياه الشرب قطر 450 مم من محطة أبو كبير المرشحة للربط على خط الصادي وذلك لتغذية قرى الوحدات المحلية بأولاد موسي والحصوة ومنشية رضوان وإيصال كوب مياه نظيف للمواطنين.

قدم المهندس المسئول عن أعمال رد الشيء بالطريق شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية وتمت الإشارة إلى أنه جاري تنفيذ أعمال رد الشيء لأصله في المسافة بين بداية طريق دائري أبو كبير وصولاً لطريق السيد عبده نصر على مسافة 4.5 كم وبعرض 3 أمتار حيث تم الإنتهاء من وضع طبقات الأساس وإنزال طبقة الأسفلت السطحية تمهيداً لإنشاء الطبقة الأسفلتية النهائية بهدف تحقيق الإنسيابية المرورية بالطريق.

شدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات والمارة مع تطبيق المواصفات الفنية في العمل مؤكداً إهتمامه بالمتابعة المستمرة لنتائج أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية جميع الطرق غير الممهدة، لتيسير الحركة المرورية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى القرى مع الإلتزام بكل الإشتراطات الفنية والمواصفات المقررة والإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد للمساهمة في تحسين البنية التحتية بقطاع الطرق والكباري بمختلف المراكز والمدن والأحياء.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ محمد نعمه كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة السيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير.

