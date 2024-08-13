محافظ الجيزة لرئيس جهاز السرفيس: سحب ترخيص السير من أى سائق غير ملتزم بالأجرة

كتبت - مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انتظام تشغيل عددًا من مواقف السرفيس الحضارية بمركز ومدينة الصف، وذلك فى إطار متابعته لسلسلة مواقف السرفيس المطورة والمقامة لخدمة حركة تنقل المواطنين لإحكام السيطرة على منظومة السرفيس سواء على مستوى المحافظة بشكل عام أو بقطاع مركز ومدينة الصف بشكل خاص.

وشملت جولة المحافظ المرور على موقف السرفيس الحضاري بـ قرية الأخصاص، والذى يخدم خطوط حلوان والأخصاص والمنيا وقرى مجاورة.

وتفقد المحافظ موقف سرفيس قرية الشوبك الشرقى، والذي يخدم خطوط الصف والشوبك وحلوان وبنى سويف الجديدة.

وتابع المحافظ نسب تنفيذ وإنشاء موقف سرفيس المدينة (أرض الاحراز) بعزبة أبو عوض، إذ وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال لدخوله الخدمة في أسرع وقت ممكن وتحقيق الاستفادة منه للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن المواقف تعمل على مدار اليوم وتخدم عددًا من الخطوط داخل وخارج مركز ومدينة الصف لتسهيل حركة تنقل المواطنين.

وشدد المحافظ على رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بمتابعة انتظام العمل داخل المواقف وتشغيله بانضباط والتأكد من التزام السائقين بالتعريفات المحددة لخطوط السير مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين و مراعاة إجراء الصيانات الدورية للحفاظ على كفاءته.

وحرص المحافظ خلال جولته على الاستماع إلى آراء المواطنين والتعرف منهم على مدى التزام السائقين بالتعريفات المحددة لخطوط السير، مؤكدًا لهم أن أي مخالفات من قبل السائقين في تعريفات خطوط السير سيتم التعامل معها بحزم.

وشدد على رئيس جهاز السرفيس بالمتابعة الدقيقة، قائلًا: "اسحب ترخيص خط السير من أي سائق غير ملتزم بالأجرة"، حفاظًا على أقوات المواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير المساعد، وعلى عبد الله حامد رئيس مركز الصف، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس، وعدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ، ورئيس جهاز التفتيش، ووكيل مديرية الصحة، وممثلي شركات المرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.

محافظ الجيزة خلال الجولة

جانب من الجولة