إطلاق قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية الأخصاص فى مركز الصف

كتبت - مرام محمد

أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة بالاشتراك مع المركز القومي للبحوث "معهد البحوث البيطرية - قسم الميكروبيولوجي والمناعة " قافلة بيطرية علاجية مجانية توعوية بناحية قرية الأخصاص بمركز الصف.

جاء ذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وأسفرت جهود القافلة بحضور نخبة من أطباء مديرية الطب البيطري وأطباء المركز القومي للبحوث بمختلف التخصصات عن علاج وكشف للأمراض الباطنية لـ564 رأس من الأبقار والجاموس والأغنام والدواب، ورش 1500 حيوان للطفليات الخارجية، وعلاج الأمراض التناسلية لـ17 حيوان من الأبقار والجاموس والأغنام، بالإضافة إلى فحص وعلاج 1844 من الدواجن (دجاج وبط وحمام وأرانب)، وتنظيم ندوات للتوعية بأهمية التحصينات الوقائية والتأمين الصحي على الماشية.