محافظ الإسكندرية: أكبر استثمار فى مصر شبابها والأسرة لها دور كبير فى تفوق أبنائها

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قال الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية إن الاستثمار الأكبر في مصر هو الاستثمار في الشباب وأولادنا ، وما نشاهده من ابنائنا المتفوقين ، وسوف نقوم بوضع فكرة يوم لتفوق الشباب السكندرى، بالتنسيق مع جامعة الإسكندرية والتربية والتعليم وعدد من الجامعات ،وذلك من أجل بذل جهد في اعدادهم علشان لما نترك وظائفنا يكون هؤلاء الشباب مكان في القيادة ويسيروا بطريق صحيح من أجل مصر لان مصر دائما الي الامام، لأن لدينا قاطرة بشرية قوية غير عادية تصنع الامل والجاهزية العلمية والصناعية " مشيرا " أن الأسرة المصرية لها دور كبير وضحت بوقتها واستثمارهم في ابنائهم ولهم كل الشكر علي مجهوداتهم ولأول مرة في محافظة الإسكندرية منذ 14 عاما ،يتفوق 3 طلاب من العشر الاوائل علي مستوي الجمهورية

وأضاف الفريق أحمد خالد حسن ، أنه متابع التجهيزات للعام الدراسي الجديد ، ولدينا خلال الأيام القادمة جولات علي المدارس وكافة الالتزامات المطلوبة لجميع مدارس المحافظة ، والأبنية التعليمية وخطة استقبال العام الدراسي الجديد.

شهد الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، احتفالية تكريم اوائل الشهادات العامة، التي نظمتها محافظة مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، برئاسة الدكتور عربي أبو زيد مدير تعليم الإسكندرية، حيث تم تكريم 98 طالب وطالبة من اوائل الشهادات العامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي عبد المحسن نائب رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور إبراهيم الجمل مدير الدعوة بالأزهر الشريف، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب، وممثل الكنيسة بالإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الأجهزة التفيذية بالمحافظة، ومديرية التعليم وأولياء أمور الطلاب.