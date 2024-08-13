الشباب والرياضة تجري إختبارات مشروع المصريون يتعلمون لمحو الأمية بمحافظة الإسكندرية

كتبت ياسمين يحيى

أجرت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، إختبارات مشروع المصريون يتعلمون لمحو الأمية بمحافظة الإسكندرية، بمركز شباب السيوف 1، بحضور لجنة من هيئة تعليم الكبار بالمحافظة .

جدير بالذكر أن مشروع المصريون يتعلمون لمحو الامية بمحافظة الإسكندرية يضم 100 أفصل دراسي مستمر طوال العام ليخدم 1500 دارس أمي بمراكز شباب الإسكندرية، كما تتيح الوزارة فصول مخصصة لذوي الهمم .

يأتي برنامج مشروع المصريون يتعلمون في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار من أجل التصدي لمشكلة الأمية والقضاء عليها، وتعليم مبادئ القراءة والكتابة للكبار بجميع انحاء الجمهورية، وفقاً لإستراتيجية الوزارة لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.