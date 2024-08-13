محافظ أسيوط يسلم عقود 26 ورشة بمجمع الصناعات الصغيرة للشباب

أسيوط -هيثم البدرى

شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، يرافقه المحاسب عمرو ابراهيم أبو العيون رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة ونائب رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، تسليم عقود 26 ورشة للمنتفعين من الشباب وصغار المستثمرين ضمن مشروع مجمع الصناعات الصغيرة الجديد بمدينة الصفا الصناعية ببنى غالب التابعة لمركز أسيوط، والذى اقامته الغرفة التجارية بأسيوط لخدمة شباب المحافظة وصغار المستثمرين والحرفيين.

جاء ذلك بحضور أحمد ثابت رئيس حى شرق، ومحمود ثابت أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة .

وبدأت فعاليات اللقاء بالسلام الجمهورى ثم كلمة ترحيب من المحاسب عمرو أبوالعيون، والتى رحب فيها بالمحافظ، موجهاً له الشكر لدعمه الكامل لمشروعات الشباب ومشروع مجمع الصناعات الصغيرة الجديد ثم سلم المحافظ عقود المنتفعين من الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة.

كما تم عرض فيلم تسجيلى على المشروعات التى نفذتها الغرفة التجارية بالمحافظة، ومنها مشروع مجمع الصناعات الصغيرة والمجمع الجديد الذى تم تنفذ المرحلة الأولى والثانية منه.

وأشار المحافظ، إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالتوسع فى إنشاء مشروعات للمجمعات الصناعية بالمناطق الصناعية لتوفير فرص العمل للشباب واصحاب الحرف المختلفة، ومساعدة ودعم الشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مشيداً بجهود الغرفة التجارية فى توفير فرص عمل للشباب من خلال توفير ورش بمجمع الصناعات الصغيرة الجديد ضمن المرحلة الثانية التى تستهدف 26 ورشة بمساحة 120 مترا للورشة الواحدة، لتوفير 500 فرصة عمل وبتكلفة إجمالية 8 ملايين جنيه، لافتاً الى دعمه الكامل لمشروعات تشغيل الشباب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمدرة للدخل وحث الشباب على إستخدام التكنولوجية الحديثة وتحديث الصناعات والحرف الصغيرة لمواكبة التطور العلمى والصناعى ورفع مستوى التنافسية.

ومن جانبه إستعرض رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، مراحل تنفيذ مشروع مجمع الصناعات الصغيرة الجديد الذى يجرى إنشاؤه على مساحة 16 ألف متر 2 لتوفير 104 ورش لتوفير 2000 فرصة عمل بتكلفة 26 مليون جنيه، بمدينة الصفا الصناعية ببنى غالب التابعة لمركز أسيوط وتم الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منه وتسليم عقود المرحلة الثانية اليوم، لافتاً إلى أن المرحلة الثالثة منه سيتم وضع حجر الأساس لها خلال أيام وذلك لإنشاء 36 ورشة بمساحة 120 متر للورشة لتوفير 700 فرصة عمل وبتكلفة 10 ملايين جنيه وتضم مشروعات صناعات الأخشاب والمستلزمات الطبية والصناعات الحديدية والورقية والبلاستيكية وصناعات الكيماويات .

كما التقى المحافظ – خلال زيارته للغرفة– أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، لاستعراض بعض المشروعات التى تنفذها الغرفة وبحث سبل التعاون المشترك مع الغرفة فى تنفيذ بعض المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة وتوفير فرص العمل للشباب، فضلاً عن دور الغرفة التجارية في التدريبات على الحرف والصناعات المختلفة لتأهيل الشباب على سوق العمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة وهيئة تنمية الصعيد، فضلاً عن تنفيذ مشروع المنافذ والاكشاك النموذجية ببعض الميادين بالمحافظة كمشروعات تمكين إقتصادي ودعم للشباب بأسعار مخفضة .

وفى نهاية الإحتفال تم إهداء درع الغرفة التجارية للواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، تقديراً لجهوده فى دعم مشروعات تشغيل الشباب، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وجذب استثمارات جديدة للمحافظة .

