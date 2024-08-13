فيتش تخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل إلى "A" من "+A" مع نظرة مستقبلية سلبية

أحمد علوى

خفضت وكالة "فيتش" تصنيفها الائتماني لإسرائيل إلى "A" من "+A"، مع نظرة مستقبلية سلبية، وذلك بفعل تأثير استمرار حربها على غزة، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة.

أفادت الوكالة في تقرير، بأن المالية العامة لإسرائيل تضررت بسبب الحرب والإنفاق العسكري، وتوقعت عجزاً في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

لفتت "فيتش" إلى أن المخاطر الجيوسياسية تدعم النظرة السلبية المستقبلية، حيث تعتقد أن الحرب على غزة قد تستمر حتى عام 2025، مع وجود مخاطر أن تمتد إلى جبهات أخرى.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الإنفاق العسكري، وتدمير البنية التحتية، وإلحاق أضرار مستمرة بالنشاط الاقتصادي والاستثمار، مما سيؤدي إلى مزيد من التدهور في المؤشرات الائتمانية لإسرائيل. أوضحت الوكالة أيضاً أن التوترات الإقليمية لا تزال متصاعدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها.