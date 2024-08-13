ضبط 5 آلاف لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء

كتب محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عدد من القضايا التموينية أبرزها ضبط (مسئول عن مخزن وشقيقه "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بتجميع المواد البترولية "سولار" داخل مخزن بدون ترخيص - كائن بدائرة قسم شرطة بدر، وإعادة بيعها بسعر أزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون، وعثر بداخل المخزن على (5 آلاف لتر سولار–عدد من الخزانات الفارغة – الأدوات والمعدات المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى - سيارة ربع نقل).

ونجحت الجهود في ضبط (مسئول عن مصنع مواد غذائية " بدون ترخيص") كائن بدائرة قسم شرطة بدر ، لحيازته وتعبئته كميات من المواد الغذائية (منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر وبدون بيانات) وإعادته تغليفها ووضع بيانات جديدة عليها لطرحها بالأسواق ، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على (7 طن مواد غذائية) وضبط (مسئول عن مصنع لحوم) كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول ، لقيامه بتجميع لحوم ودهون (بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها) من الأسواق بأسعار بخس وإعادة تدويرها وبيعها للمستهلكين بالأسواق مرة أخرى بأنها لحوم صالحه بأسعار مناسبة - بخلاف الحقيقة - لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعثر بداخل المصنع على (3,4 طن لحوم وبدائلها).

وأسفرت الجهود عن ضبط مسئول عن محطة وقود بدائرة قسم شرطة شبرا، لقيامه بالتلاعب بالأرصدة وكميات المواد البترولية وتجميع كمية من "البنزين" وإعادة بيعها مرة أخرى فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون ، وعثر بحوزته على (أكثر من 9 آلاف لتر "بنزين").

وتمكنت الجهود من ضبط صاحب مصنع كابلات كهربائية بدائرة قسم شرطة البساتين، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وقيامه بإنتاج وتصنيع كميات كبيره من الكابلات الكهربائية المصنعة من خامات رديئة وغير مطابقة للمواصفات ، غاشا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعثر بداخل المصنع على (كمية من الكابلات الكهربائية منتج" نهائى وتحت التصنيع" – الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع) ، وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها و ضبط (المسئول عن مصنع لتعبئة وتغليف مسحوق الغسيل) كائن بدائرة قسم شرطة المرج، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وحيازته كميه كبيرة من المنظفات الصناعية (بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوب بأيه مستندات تدل على مصدرها وغير مطابقة للمواصفات )، وقيامه بوضع بيانات على المنتج النهائى تحمل إسم إحدى الشركات بخلاف الحقيقة ، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ، وعثر بداخل المصنع على أكثر من (3طن مسحوق غسيل "منتج نهائى- ماده خام "- 1,5 طن ملح طعام - أدوات تصنيع ). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.