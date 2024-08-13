ضبط 15 طن مجمدات ودواجن منتهية الصلاحية بحملات رقابية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية الطب البيطري بالشرقية، 15طن و125 كجم لحوم مجمدة ودواجن وكبده وأسماك مملحة فاسدة خلال الحملات التفتيشية بمراكز المحافظة.

وقال الدكتور إبراهيم متولي وكيل الوزارة لمديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بالإشتراك مع الجهات المعنية "شرطة البيئة والمسطحات المائية - الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن"، قد قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير محضر مخالفة و ضبط 15 طن و 125 كجم، لحوم مجمدة ودواجن وكبده وأسماك مملحة غير صالحة وتم عمل المحاضر اللازمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.

