تحصين ما يقرب من 220 ألف رأس ماشية بالشرقية ضد الأمراض الوبائية

الشرقية - إيمان مهنى

حصنت مديرية الطب البيطرى بالشرقية، 219 ألفا و774 رأس ماشية خلال الأسبوع الثانى من انطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لعام 2024.



وقال الدكتور إبراهيم متولى وكيل الوزارة لمديرية الطب البيطري، أنه فى إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية و حمى الوادى المتصدع والتى بدأت أعمالها فى 13 يوليو 2024 قامت المديرية عن طريق 180 لجنة بتحصين 219 ألف و774 رأس ماشية ما بين تحصين 111 ألفا و 616 رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و 108آلاف و 158 رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادى المتصدع وترقيم وتسجيل 3466 رأس ماشية خلال الأسبوع الثانى من انطلاق الحملة، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية و حمى الوادى المتصدع ، وتم عقد 1145 ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أن لجان التحصين باشرت عملها فى المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدا بإقبال المواطنين نظراً لزيادة الوعى البيطرى لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها .