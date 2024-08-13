صحف: مناقشات حول تعيين بوريس جونسون فى منصب تنفيذى فى صحيفة التليجراف

كتبت : رباب فتحى

قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، إن هناك محاولات لمغازلة رئيس الوزراء البريطانى الأسبق بوريس جونسون لتولى دور تنفيذى فى صحيفة الديلى تليجراف، مما يعنى أنه قد يجتمع مجددًا مع زميله السابق فى مجلس الوزراء نديم الزهاوى إذا نجحت محاولته لشراء الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن الوزير السابق، الذى تنحى عن مقعده فى ستراتفورد أبون إيفون قبل الانتخابات العامة، يقود حاليًا محاولة لشراء صحيفة التليجراف وذا سبكتاتور، وكلاهما معروض للبيع.

ويقال أن جونسون أجرى محادثات غير رسمية مع الوزير السابق حول وظيفة محتملة فى الصحيفة، وفقًا لشبكة سكاى نيوز البريطانية. وقال مصدر مقرب من بوريس جونسون لصحيفة الإندبندنت إنه "لم تتم أى مناقشات رسمية أو جوهرية" حتى الآن.

ويكتب بوريس جونسون حاليا عمودا أسبوعيا فى صحيفة ديلى ميل وكان فى السابق فى محادثات مع جى بى نيوز حول الانضمام إلى القناة كمقدم برامج.

وقالت مصادر مطلعة على عملية تقديم العطاءات فى صحيفة التليجراف أن زهاوى أثار احتمال أن يصبح بوريس جونسون رئيس تحرير الصحيفة النسخة العالمية مع مستثمرين محتملين.

وقال شخص مقرب من جونسون، الذى عمل سابقا فى صحيفة التليجراف كمراسل وكاتب عمود، إنه "لا يزال يحمل للتليجراف عاطفة كبيرة".

وكشفت سكاى نيوز الشهر الماضى أن زهاوى اقترب من عدد من المليارديرات بشأن دعم عرض لشراء صحيفة التليجراف وذا سبكتاتور.

وبينما لم يقدم عرضا رسميا بعد، يقال إنه "واثق" من احتمال تأمين التمويل وتقديم عرض تنافسي.