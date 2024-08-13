زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال إسرائيل

أحمد علوى

أفاد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، بـ زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر شعر به سكان شمال إسرائيل.

كما شهد لبنان، مساء الاثنين وقوع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، حيث شعر بهذه الهزة الأرضية سكان كل من: لبنان، سوريا، وتركيا.

ووقعت الهزة الأرضية التي ضربت لبنان على بعد 1 كيلومتر من زغرين في سوريا، وشعر بها السكان هناك وخرجوا إلى الشوارع.

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، أن هناك عددًا من سكان بيروت والمتن شعروا بحدوث هزة أرضية خفيفة، وذلك كان بالتحديد في تمام الساعة الحادية عشر وستة وخمسون دقيقة، قبيل منتصف ليلة الثلاثاء.

وفي سياق متصل ايضا، أعلن مرصد الزلازل الأردني، تسجيل هزة أرضية قبيل منتصف الليلة، بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر.