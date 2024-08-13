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ريهام السهلى: مهرجان العلمين يلقى الضوء على رياضات مختلفة غير كرة القدم

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 09:46 ص
ريهام السهلى: مهرجان العلمين يلقى الضوء على رياضات مختلفة غير كرة القدم ريهام السهلى
كتب سمير حسنى

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قالت الإعلامية ريهام السهلي رئيس قناة DMC، إن الشعب المصري يعشق كرة القدم، لكن يجب إلقاء الضوء على الرياضات الأخرى.

وأضافت ريهام السهلي، خلال لقاء في برنامج صباح العلمين مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، "المصريين شعب يحب الكورة بس فيه رياضات تانية لازم نشوفها ونلقى الضوء عليها وهناك فعاليات اتعملت زى ماتش الأساطير جايبين فطاحلة كورة ولعيبة وأسماء كبيرة حاجة روعة".

وتابعت، "كمان فيه باسكت لذوى الهمم وماتشات فولي والراليات وسباق العربيات..كل الرياضات موجودة وفكرة إن نبقا حاصرين نفسنا في رياضة واحدة وهى رياضة كرة القدم مش صح .. بنغير المفهوم السائد اللى إحنا على طول في الإعلام بننتقد ده..مهرجان العلمين عامل ده من غير ما يقول للناس إعملوا كده".

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.







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