اليوم السابع
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رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لتقديم التهنئة

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 09:54 م
رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لتقديم التهنئة مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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التقى المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة ، اليوم الثلاثاء، الدكتورإسماعيل عبدالغفاررئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

تناول اللقاء تقديم التهنئة بمناسبة تولي المستشار أحمد عبود رئاسة مجلس الدولة، مؤكدًا على أهمية التعاون المُستمر بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره إلي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على هذه الزيارة الطيبة، مُتمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفُل الخير لمصرنا الحبيبة.

 







الاكاديميه العربية

مجلس الدولة

رئيس مجلس الدولة




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