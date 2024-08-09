اعرف برنامج "الإتيكيت والبروتوكول والتقاليد الجامعية" المقدم لأعضاء تدريس جامعة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تقدم جامعة الأقصر فعاليات برنامج "نظم الامتحانات وتقويم الطلاب"- on line- لمدة ثلاثة أيام، وعلى التوازي تم البدء في فعاليات برنامج الإتيكيت والبروتوكول والتقاليد الجامعية، وذلك تحت رعاية الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر.

ويهدف برنامج نظم الامتحانات وتقويم الطلاب إلى تنمية المفاهيم العلمية والمهارات التطبيقية والاتجاهات الحديثة في مجال نظم الامتحانات وتقويم الطلاب، بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية في كليات الجامعة، وأصبحت الدراية بمبادئ الإتيكيت والبروتوكول حاجة ملحة ومطلباً ضرورياً في المجتمع الجامعي، وجيل الشباب خاصة لديه شغف كبير بالتعرف على عوالم الإتيكيت والبروتوكول باحثاً عن القواعد الدولية التي تمكنه من التعامل مع الآخرين بحرفية ومهارة وقبول.

وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس الجامعة، على أهمية هذه البرامج لأعضاء هيئة التدريس، في الوقت الذي تعمل فيه الجامعة على الارتقاء بالعملية التعليمية بالجامعة، كما أن تعلم الإتيكيت وممارسته يرتقي بالعلاقة بين زملاء العمل فيما بينهم وبينهم وبين طلابهم ومن يتعاملون معهم، فمفهوم الإتيكيت في الموسوعة البريطانية: يعني السلوك الذي يساعد الناس على الانسجام والتلاؤم مع بعضهم البعض ومع البيئة التي يعيشون فيها، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه من خلال البرنامج التدريبي.

وفي ذات السياق قال الدكتور محمود النوبي أحمد مدير المركز، إن الفئة المستهدفة في هذه البرامج هم الزملاء من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر والجامعات المصرية الأخرى، وكذلك القيادات الأكاديمية والإدارية بالمؤسسات التعليمية، ومعهم كل مهموم بجودة التعليم ومخرجاته، وعبر الدكتور محمود النوبي عن سعادته الخاصة وسعادة فريق الإدارة بتولي الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل رئاسة جامعة الأقصر معرباً عن أمنياته القلبية بدوام التوفيق والتألق لها ولجامعة الأقصر.