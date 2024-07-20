نقيب البنوك: التزايد السكانى يمثل خطورة على أى مشروع تنموى

كتبت ـ آية دعبس

قالت الدكتورة سولاف درويش، وكيلة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، إن الزيادة السكانية تمثل خطورة على التنمية المستدامة، وأوضحت اختلاف ثقافات الوجه القبلى والبحرى مع سكان القاهرة الكبرى، وأكدت على أنها لا تمنع الحريات ولكن لا بد أن تكون وفقا للإمكانيات المتاحة، حيث إن ثقافة الإنجاب ليست مرتبطة بمتعلم أو أمي ولكن على حسب ثقافة عائلته وتربيته.

وأكدت درويش على أهمية الحرص من التزايد السكانى الذى يمثل خطورة على أي مشروع تنموي، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة، التي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع الالتزام بمبدأ عام وهو حق الأسرة فى تحديد عدد أبنائها، وتأمين حقها في الحصول على المعلومات وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة التي تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأطفال.

جاء ذلك ضمن سلسلة من اللقاءات والمنتديات التي تحرص النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية على المشاركة بها وإلقاء الضوء على المحاور المختلفة للتنمية المستدامة من الجانب التشريعي والعمالى والحديث فيما يخص القضية السكانية وما تبذله مؤسسات الدولة من نشر الوعي والتوجيه والتأثير فى الثقافات وذلك من خلال الجانب السياسي والعلمي والتعليمي، وربط التشريعات والأبحاث العلمية بالواقع العملى لضمان فاعليتها وتحقيقها للمتطلبات.



