اليوم السابع
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حياة كريمة فى الغربية.. تشغيل 23 مركز شباب تجريبيا بقرى مركز زفتى

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 12:00 ص
حياة كريمة فى الغربية.. تشغيل 23 مركز شباب تجريبيا بقرى مركز زفتى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

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أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، استلام وتشغيل 23 مركز شباب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري المرحلة الأولى بمركز زفتي، ومتابعة توريد الفرش تباعا لهذه المراكز ونقل العاملين ومن ثم اعلان التشغيل التجريبي.

وأضاف محافظ الغربية، أن  أخر المراكز في الدخول للخدمة هي، مركز شباب كفر الصارم القبلي وحنون ودهتورة، ومن المنتظر استلام محاضر مراكز شباب منيه المبشرين، ميت الرخا، تفهنا العزب، سنبو الكبرى، كفر السحيمية خلال الأسابيع القادمة ومن ثم فرشهم ونقل العاملين وإعلان التشغيل التجريبي، كما تم اجراءات المعاينات لإستلام مركز شباب كفر حانوت بحري.

وأشار إلي أنه وجه مديرية الشباب والرياضة بتفعيل الأنشطة الرياضية ومدارس الرياضات المختلفة داخل هذه المراكز، كمدارس كرة القدم والكاراتيه والشطرنج وغيرها، كما تم التنسيق مع مدير الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بتفعيل أنشطة متنوعة تتضمن ندوات وتدريبات ومبادرات مختلفة ضمن محور بناء الإنسان والتمكين الإقتصادي بمبادرة حياة كريمة بكافة مراكز الشباب بزفتى.







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