حريق يلتهم الدور الأخير بإحدى العقارات فى دمياط دون خسائر بشرية

دمياط - هيثم مراد

وقع حريق هائل باحد العقارات داخل مدينة دمياط ، دون خسائر بشرية، وذلك بعد تعرض العقار المنكوب إلى ماس كهربى تسبب فى اندلاع النيران بالأدوار العليا للعقار.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا أفاد نشوب حريق بأحد العقارات بمدينة دمياط، وعلى الفور تحركت قوة شرطية نحو موقع البلاغ رفقة سيارات الإسعاف، بينما دفعت إدارة الحماية المدنية بأربع سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وأكد شهود عيان أن الحريق جاء نتيجة ماس كهربى وقع بالعقار، مؤكدين أنه لا وجود لأية خسائر بشرية جراء الحريق، وان الخسائر كانت فى محتويات الوحدات السكنية وكذلك الدور الاخير من العقار فقط.

وأوضح شهود العيان، أن سبب اشتعال النيران وجود كميات من القطن أعلى العقار المنكوب، الأمر الذى أدى إلى اندلاع النيران بشكل كبير.

وقامت الأجهزة الأمنية بتحرير المحضر اللازم للواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فيما قامت شركة ريبكو جاس بفصل خدمات الغاز الطبيعى بالمنطقة والمناطق المجاورة لها لحماية الأهالى لحين استقرار الأمور بالعقار محل الواقعة.