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جوزيب بوريل: الاتحاد الأوروبى يدين الممارسات الاستفزازية الإسرائيلية بالأقصى

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024 07:22 م
جوزيب بوريل: الاتحاد الأوروبى يدين الممارسات الاستفزازية الإسرائيلية بالأقصى جوزيب بوريل
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يدين الممارسات الاستفزازية لوزير الأمن القومي الإسرائيلي في المسجد الأقصى، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

 

 







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