بوريل يدين التصريحات الإسرائيلية بشأن قطع المساعدات عن غزة

بروكسل (أ ش أ)

أدان الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل التصريحات الإسرائيلية بشأن قطع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة.

ووصف بوريل - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الاخبارية اليوم الاثنين، تصريحات وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بأنها "تحريض على ارتكاب جرائم حرب".

وقال بوريل - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) - : إن الاتحاد الأوروبى يجب أن ينظر في العقوبات المحتملة للرد عليها كما حث الحكومة الإسرائيلية على النأي بنفسها عن هذه التعليقات والانخراط بحسن نية في المفاوضات التي تقودها مصر والولايات المتحدة وقطر ؛ بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وكان بن غفير قد دعا في منشور له عبر منصة "إكس" إلى وقف تقديم المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة "حتى يتم إعادة جميع المختطفين إلى ديارهم"، كما دعا أيضا إلى احتلال غزة بشكل دائم.